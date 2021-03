Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20:00 de hoje e as 05:00 de segunda-feira, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia de covid-19.

Além deste fim de semana, de 20 e 21 de março, a proibição de circulação entre os 278 municípios do continente vai ser aplicada no período da Páscoa, diariamente, a partir de 26 de março e até 05 de abril, segundo o plano de desconfinamento do Governo que começou a ser aplicado na segunda-feira.

A medida pretende "garantir que a Páscoa não é um momento de deslocação e de encontro, mas, pelo contrário, mais um momento de confinamento", justificou o primeiro-ministro, António Costa, na apresentação do plano, na semana passada.

O diploma que regulamenta o estado de emergência prevê algumas exceções à proibição de circulação entre concelhos, como as deslocações para desempenho de funções profissionais devidamente comprovadas, por motivos de saúde ou para cumprimento de responsabilidades parentais.

O ministro da Defesa Nacional, Gomes Cravinho, apresenta em reunião do Conselho de Estado as propostas do Governo para a reforma da orgânica das Forças Armadas, que já receberam "parecer de princípio favorável" do Conselho Superior de Defesa.

A reunião do órgão político de consulta presidencial, com Gomes Cravinho como convidado, decorre a partir das 15:00, por videoconferência, com Marcelo Rebelo de Susa no Palácio de Belém, em Lisboa.

Entre as propostas do Governo para alterar a orgânica das Forças Armadas e a Lei de Defesa Nacional, que ainda não foram aprovadas em Conselho de Ministros, destaca-se o reforço da autoridade do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), que ficará com a coordenação dos três ramos militares.

Gomes Cravinho tem expressado o desejo de que as alterações propostas pelo executivo, que exigem maiorias qualificadas no parlamento, reúnam um "consenso o mais abrangente possível".

Esta quinta-feira, o PSD apresentou propostas para a reforma das Forças Armadas, que incluem também a constituição do CEMGFA como "chefe do Estado-Maior de Defesa", passando os chefes do Exército, da Marinha e da Força Aérea para a sua "efetiva dependência direta" em termos operacionais.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A sala 'online' do Teatro do Bairro Alto faz a estreia nacional da peça "It's True, It's True, It's True", da companhia britânica Breach Theatre, especializada em espetáculos multimédia.

A peça, que ficará acessível com legendagem em português, foi uma das mais aplaudidas no festival Fringe de Edimburgo, em 2018, e encena o julgamento, em 1612, do pintor Agostino Tassi, acusado de violação da pintora Artemisia Gentileschi.

Baseada nas transcrições do tribunal, o drama reinventa o julgamento, que durou sete meses e cativou a atenção de Roma, na emergência do Barroco, perguntando ao mesmo tempo o que mudou nos últimos quatro séculos.

"It's True, It's True, It's True" ("É verdade, é verdade, é verdade") fica disponível até dia 31.

O Hot Club de Portugal celebra 73 anos com concertos transmitidos ao longo do dia através das suas páginas nas redes sociais Facebook e Instagram.

O programa abre às 11:00, com uma aula de guitarra jazz por Feodor Bivol, e prevê a atuação de diferentes combos de alunos da casa, a partir das 13:00, sob o lema "O confinamento dá nisto...".

Às 17:00 falar-se-á de "Jazz para crianças" e da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas, que tem o nome do fundador e sócio n.º 1 do clube.

No fecho da jornada, às 19:00, haverá um concerto em direto, com o trompetista João Moreira, o guitarrista Bruno Santos e o contrabaixista Romeu Tristão.

Fundado em 1948, o Hot Clube de Portugal é o mais antigo clube de jazz da Europa em atividade.

DESPORTO

O FC Porto vai conhecer o adversário nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, no sorteio que se realiza em Nyon, Suíça, a partir das 11:00 de Lisboa.

Único representante português nas competições europeias, os campeões nacionais poderão defrontar qualquer um dos sete adversários, já que não há qualquer tipo de restrição: Bayern Munique, detentor do troféu, Manchester City, Paris Saint-Germain, finalista da última edição, Liverpool, Real Madrid, Chelsea e Borussia Dortmund.

Os jogos da primeira mão dos quartos de final estão agendados para 06 e 07 de abril, e os da segunda mão terão lugar uma semana depois, em 13 e 14.

Na I Liga portuguesa, Gil Vicente e Nacional abrem a 24.ª jornada, num embate em Barcelos entre duas equipas na luta pela permanência.

Os gilistas estão no 13.º lugar, com 22 pontos, e procuram somar a segunda vitória seguida depois do surpreendente triunfo em casa do Vitória de Guimarães, enquanto os insulares, no 14.º posto, com 21, vão tentar colocar fim a uma série negativa de resultados.

O Nacional, que está apenas um ponto acima da zona de despromoção direta, perdeu os últimos cinco jogos na I Liga e não vence desde o início de fevereiro.

ECONOMIA

Os trabalhadores do Bingo do Belenenses manifestam-se junto à sala de bingo, pelas 15:00, em Lisboa, para protestar contra os salários em atraso e exigir às direções do Clube de Futebol Os Belenenses e dos Números Combinados que assumam as suas responsabilidades.

Os trabalhadores não receberam o subsídio de Natal nem os salários dos meses de janeiro e fevereiro e não há garantias do mês de março, denunciou o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul.

Segundo o sindicato, os mais de 70 trabalhadores da sala de jogo do Bingo do Belenenses estão a passar "grandes dificuldades financeiras para conseguir fazer face aos encargos familiares".

O Bingo do Belenenses foi concessionado através de concurso público internacional.

INTERNACIONAL

Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, reúnem-se por videoconferência com o Presidente turco, Recep Erdogan, para um balanço das relações bilaterais.

As relações entre a União Europeia e a Turquia são o tema da próxima cimeira dos 27, marcada para os dias 25 e 26, e coincidem com a tentativa de ilegalização por Ancara de um partido pró-curdo.

As relações entre a União e a Turquia foram muito tensas ao longo de 2020, devido a atividades consideradas agressivas no Mediterrâneo Oriental e do envolvimento de Ancara nos conflitos na Síria, Líbia e no enclave de Nagorno-Karabakh.

Na quinta-feira, a UE manifestou-se "profundamente preocupada" com a ameaça de Ancara ilegalizar o Partido Democrático dos Povos (HDP) na Turquia, defendendo que encerrar a segunda maior força política da oposição "iria violar os direitos de milhões de eleitores".

PRESIDÊNCIA PORTUGUESA DA UNIÃO EUROPEIA

A primeira cimeira europeia contra o racismo realiza-se hoje e pretende dar um "forte sinal" da União Europeia (UE) contra a discriminação, envolvendo ministros, parlamentares e outros atores políticos e sociais num encontro de alto nível.

A cimeira realiza-se a poucos dias do Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, 21 de março, e é coorganizada pela Comissão Europeia e pela presidência portuguesa do Conselho da UE.

Os participantes vão debater o tema na base do novo Plano de Ação da União Europeia Contra o Racismo 2020-2025, apresentado em setembro, e que estabelece uma série de medidas para combater o racismo e a discriminação racial.

A cimeira realiza-se entre as 09:00 e as 13:00 (hora de Bruxelas, menos uma em Lisboa), com a participação, entre outros, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, da vice-presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e da ministra da Presidência portuguesa, Mariana Vieira da Silva.

O primeiro-ministro, António Costa, e o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, abrem a edição de 2021 do Dia Digital, que vai debater os desafios atuais e futuros das tecnologias digitais.

Esta iniciativa da Comissão Europeia, organizada em parceria com o Ministério da Economia e Transição Digital no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE, conta com a participação, por videoconferência, dos ministros dos 27 Estados-Membros, membros do Parlamento Europeu e diretores-executivos de empresas tecnológicas europeias.

O principal objetivo do Dia Digital de 2021 é a assinatura de três declarações que visam "reforçar o papel da Europa no mundo digital através de parcerias internacionais, impulsionando a economia digital e encontrando soluções digitais verdes".

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Cabo Verde começa hoje a vacinar os profissionais de saúde contra a covid-19, no arranque do plano de vacinação em todas as ilhas, segundo o Governo.

Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março, e 5.850 da Pfizer dois dias depois, com o Governo a assumir a meta de vacinar 70% da população até final do ano.

As doses já recebidas em Cabo Verde inserem-se num total de 108 mil a fornecer pela AstraZeneca ao abrigo da Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde para garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.

Além dos profissionais de saúde que trabalham na linha da frente do combate à pandemia, os grupos prioritários integram os doentes crónicos, maiores de 60 anos, profissionais do turismo, professores, agentes da Polícia Nacional, Forças Armadas e elementos Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, estimando a necessidade de 267.293 doses da vacina.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, marca hoje o início do ano letivo 2021 no país, numa cerimónia oficial na província de Nampula, durante a qual será apresentado o plano para acelerar a alfabetização de adultos.

A cerimónia oficial de abertura do ano letivo 2021, com o lema "Por uma Educação Inclusiva, Patriótica e de Qualidade", decorre na localidade de Carapira, distrito de Monapo, província de Nampula.

Filipe Nyusi vai inaugurar também a Escola Secundária de Carapira.

As aulas em Moçambique arrancam na próxima segunda-feira para mais de oito milhões de alunos do primeiro ao 12.º ano, num contexto atípico que será marcado por divisão de turmas, aulas em grupos alternados e aos sábados, devido à covid-19.

O antigo primeiro-ministro José Maria Neves apresenta hoje, na Praia, a sua candidatura a Presidente da República de Cabo Verde nas eleições de 17 de outubro, cinco anos depois de ter deixado a política ativa.

José Maria Neves foi primeiro-ministro de 2001 a 2016 e também presidente, nesse período, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, atualmente na oposição).

Pela frente, terá outro ex-primeiro-ministro, Carlos Veiga (1991 a 2000), e ex-presidente do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), que já apresentou a candidatura presidencial.

SOCIEDADE

O coletivo Greve Climática Estudantil convoca uma nova Mobilização pelo Clima, em resposta ao apelo internacional do movimento 'Fridays For Future', desencadeado pela jovem ativista sueca Greta Thunberg.

"Voltamos à ação porque, face a todas as promessas vazias, de líderes e instituições, precisamos de um plano real, construído pelo movimento por justiça climática, por todas as pessoas, para todas as pessoas", afirmam os jovens em comunicado que anuncia o protesto.

Em Portugal, cerca de 20 localidades terão ações de protesto, algumas físicas, mas com opção 'online', segundo a informação divulgada pelo coletivo.

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) começa a distribuir árvores a pessoas que pretendam plantá-las nas suas propriedades, para comemorar o Dia Internacional das Florestas, que se assinala no domingo.

Sob o lema "Restauro Florestal: o caminho para a recuperação e o bem-estar", o ICNF vai oferecer espécies autóctones produzidas nos seus viveiros e irá fazer a distribuição de exemplares até 26 de março.

A inscrição para recolha das árvores deve ser feita através de contacto telefónico para os postos do ICNF ou por correio eletrónico ([email protected]).

Mais de mil cientistas começam a discutir o estado do Ártico e a partilhar resultados de investigação científica numa cimeira organizada por Portugal que decorre totalmente 'online'.

A "Arctic Science Summit Week 2021" começa hoje com reuniões de trabalho que decorrerão até dia 23, e o congresso científico propriamente dito realiza-se entre 24 e 26.

O comissário do encontro, João Canário, disse à agência Lusa que o tema é "Alterações regionais, impactos globais", um sinal de que "o que se passa no Ártico não fica no Ártico" e de que o impacto do degelo se sente mesmo no oceano Atlântico, a que Portugal está ligado.