Projecto sobre auditoria externa ao PRODERAM 2020 sobe a plenário

A 3.ª Comissão Permanente de Recursos Naturais e Ambiente reuniu esta manhã, por videoconferência, para, entre outros assuntos, uma “Primeira apreciação do Projecto de Resolução, da autoria do JPP, que Recomenda ao Governo Regional da Madeira a elaboração de uma auditoria externa a projectos do PRODERAM 2020”, bem como para primeira apreciação de dois projectos de Decreto Legislativo Regional, um autoria do PCP e outro do Governo Regional, sobre ‘O Provedor do Animal na Região Autónoma da Madeira’.

Nuno Maciel, presidente desta 3.ª Comissão, explicou que foi “aprovada por unanimidade a subida a plenário” destes três diplomas. “Serão debatidos em breve” pelo Parlamento Regional.