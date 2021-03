Novo percurso ainda sem sinalética

O novo percurso pedonal da Palha Carga entre a estrada do Fanal e as 25 Fontes não está ainda identificado com sinalética por não ser ainda oficialmente Percurso Recomendado.

Situação que apanhou a secretária do Ambiente, Susana Prada de surpresa, ao ser questionada pelo DIÁRIO o facto de não haver sinalética. A governante admitiu julgar que estava já sinalizada. Apurou então que não tem sinalética- nem sequer provisória - por não ser ainda Percurso Recomendado e parte do percurso integrar a vereda classificada do Fanal.

O novo trilho entre a estrada do Fanal e as 25 Fontes tem 1,8 km de distância, enquanto todo o trajecto até ao Rabaçal, desde a estrada, são 4,3 km.