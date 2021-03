Euromilhões sem vencedores do primeiro prémio

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, não há vencedores do primeiro prémio do sorteio de hoje do Euromilhões.

Dois dos sete ganhadores do segundo prémio, no valor de 123 mil euros, são portugueses. Com o terceiro prémio, de pouco mais de 15 mil euros, são esperados 13 vencedores, um dos quais em Portugal.

No próximo sorteiro estará em jogo um jackpot de 71 milhões de euros.