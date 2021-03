Nenhum apostador acertou nos números do concurso desta terça-feira do Euromilhões, pelo que na próxima sexta-feira estará em jogo um jackpot de 58 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 1– 16 – 21 – 32 - 33 e as estrelas 11 e 12.

Para Portugal, o prémio mais alto foi um 3.º prémio no valor de 26 mil euros.