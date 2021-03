Alvinegros multados no dérbi em 561 euros

O CD Nacional foi multado em 561 euros no dérbi da passada sexta-feira diante do Marítimo em jogo referente à 23.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

A sanção foi deliberada hoje na reunião do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que decidiu multar o conjunto alvinegro, no valor de 561 euros, devido à demora dos apanhas bolas na reposição da bola em jogo, quando a formação da casa - o Nacional - estava em vantagem no marcador.

De referir que o conjunto orientado por Luís Freire marcou primeiro, no Estádio da Madeira, através de Kenji Gorré ao minuto 44. tendo o Marítimo protagonizado a reviravolta através de Rodrigo Pinho aos minutos 58 e 65, respectivamente.

Eis o que diz o processo disciplinar, que pode ser consultado no site oficial da Liga Portugal:

(Comportamento incorreto dos apanha bolas - «No periodo no qual a equipa A esteve em vantagem no marcador (entre os 44 e os 58 minutos de jogo), os apanha bolas demoraram mais do que os 3 segundos regulamentares nas reposições de bola em jogo.» - cfr. Relatório do Árbitro da LPFP. - «AOS SETE E ONZE MINUTOS DA SEGUNDA PARTE OS APANHA-BOLAS DEMORARAM MAIS DE TRÊS SEGUNDOS A ENTREGAR A BOLA AOS JOGADORES DA EQUIPA DO MARÍTIMO DA MADEIRA, QUE SE PREPARAVAM PARA RECOMEÇAR O JOGO, ATRAVÉS DE LANÇAMENTOS DE LINHA LATERAL». - cfr. Relatório do Delegado da LPFP. ) (Reincidência - Ex vi art.º 54.º, n.º 1, do RDLPFP - Conforme cada cadastro do clube).