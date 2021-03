Hugo Miguel é o árbitro do dérbi

Foi conhecido esta tarde a equipa de arbitragem para o encontro que irá abrir a 23.ª jornada da Liga NOS, curiosamente o tão 'apetecido' dérbi madeirense, Nacional-Marítimo.

A secção profissional do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro lisboeta, Hugo Miguel, para o encontro que está agendado para esta sexta-feira 12de Março, pelas 20h30 no Estádio da Madeira.

O juiz da partida irá contar com Ricardo Santos e José Luzia como árbitros assistentes, enquanto António Nobre será o quarto árbitro.

Já na Cidade do Futebol, e no video-árbitro estará Luís Ferreira tendo como seu auxiliar (AVAR) Nuno Manso.

Refira-se que este duelo madeirense é de grande importância para ambas as formações que lutam pela tão desejada manutenção na I Liga do futebol português.

Os alvinegros ocupam o 13.º lugar com 21 pontos, após 22 jornadas já disputadas, enquanto os verde-rubros estão no último lugar (18.ª posto) com 18 pontos.