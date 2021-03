13% dos doentes oncológicos tiveram tratamentos suspensos

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) realizou um estudo de âmbito nacional para avaliar o impacto social, económico e psicológico da pandemia Covid-19 nos doentes oncológicos /sobreviventes de cancro e em familiares/cuidadores.

O estudo está disponível em https://www.ligacontracancro.pt/impactocovid/ e indica que 13% dos doentes oncológicos tiveram tratamentos oncológicos suspensos por indicação médica; dois em cada 10 doentes e um em cada 10 cuidadores ponderaram suspender, por sua iniciativa, os actos clínicos, por medo de se dirigirem aos hospitais. 57% dos doentes tiveram receio de serem infectados por outros doentes e profissionais de saúde. No caso dos cuidadores, 75% tiveram receio que o doente de quem cuidam pudesse ser infectado.

O estudo realizado a mais de 900 doentes oncológicos/sobreviventes de cancro e a mais de 300 familiares/cuidadores, residentes em Portugal, revela ainda que a nível psicológico, cinco em cada 10 doentes oncológicos apresentou distress (sofrimento) emocional significativo durante a pandemia, valor que aumenta nos casos dos doentes que tiveram tratamentos suspensos (6 em cada 10 doentes).

De acordo com os mesmos dados, é ainda possível concluir que três em cada 10 doentes oncológicos e quatro em cada 10 cuidadores manifesta ansiedade significativa, enquanto que dois em cada 10 doentes oncológicos e dois em cada 10 cuidadores manifesta depressão significativa.

“Além do enorme impacto que o diagnóstico e o tratamento do cancro representam, doentes, sobreviventes e familiares e cuidadores, são agora confrontados com desafios adicionais, que passam pela necessidade de protecção em relação ao vírus, gerir a ansiedade e incerteza quanto à continuidade do tratamento médico, e adaptar-se às alterações nas rotinas diárias e familiares, incluindo a privação da autonomia e dos contactos sociais”, afirma Natália Amaral, membro da Direcção da LPCC.

Por sua vez, um em cada 10 doentes e cuidadores diz ter sentido dificuldade em pagar as despesas familiares, indicadores que demonstram o relevante impacto socioeconómico da pandemia nestes doentes.

O estudo realizado pela LPCC revela ainda que a maioria dos doentes oncológicos se considera um doente de risco para a Covid-19 (maior probabilidade de contágio e maior vulnerabilidade a complicações) e que o mesmo acontece com os cuidadores, relativamente aos doentes que cuidam. Cerca de 1 a 2 em cada 10 doentes revelaram desconhecimento sobre o seu nível de risco.