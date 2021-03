Reservas da easyJet aumentam para Portugal e Espanha

A easyJet registou um aumento nas reservas poucas horas depois da Suíça e Alemanha terem anunciado a saída de Portugal da sua lista de países de risco. Desta forma, os portugueses voltam a poder voar para o estrangeiro e já estão disponíveis voos para estes destinos.

Como consequência desta decisão, e em comparação com a semana anterior, as reservas nas rotas entre Suíça e Portugal aumentaram mais de 170%, enquanto que as rotas para Espanha aumentaram mais de 150%.

A easyJet tem sete rotas entre a Suíça e Portugal: três em Basileia, três em Genebra e uma em Zurique, e 23 rotas entre Suíça e Espanha: 12 em Basileia e 11 em Genebra.

Após a Alemanha informar que retirou Portugal da sua lista de ‘países com elevada incidência de mutações do coronavírus’, voltou também a ser possível a deslocação aérea entre os dois países desde o passado domingo, permitindo aos clientes efectuar reservas com confiança.

“Todos os clientes que reservem voos com a easyJet beneficiam de políticas flexíveis, o que significa que podem reservar agora as suas viagens para o final deste ano com a confiança de que se os seus planos mudarem as reservas também poderão ser alteradas”, refere José Lopes.

O director da easyJet para Portugal, sublinha que à medida que as restrições governamentais são retiradas, “a procura aumenta de uma forma exponencial e este crescimento nas reservas para Portugal e Espanha demonstra o quão ansiosos estão os suíços para viajar, seja em lazer ou para visitar amigos e familiares”.

José Lopes diz ainda que a Easyjet já trabalha para garantir um aumento de voos no Verão. “O plano que está a ser implementado para o desconfinamento em Portugal aumenta a nossa visibilidade e confiança junto do consumidor e estas medidas estão em linha com o que temos solicitado para ser implementado em toda a Europa. Um exemplo a seguir por outros países.”