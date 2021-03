Desconfinamento, árbitros e plataformas de entrega em destaque nos jornais

Correio da Manhã:

- “Processo dos emails: Vida sexual dos árbitros sob chantagem: FC Porto acusa Benfica”

- “FC Porto-P. Ferreira (2-0): Pepe comanda na vitória do dragão”

- “Avançado recupera: Paulinho apto para entrar no onze do Sporting”

- “Operação Marquês: Ivo Rosa desagrava José Sócrates nos crimes fiscais”

- “Mulher mata ex-mulher: Vítima viveu inferno perseguida por homicida”

- “73 animais morreram: Eletricista pirómano ateia 62 fogos”

- “Pandemia: País abre hoje a conta-gotas”

- “A6 e A22 mais castigadas: Autoestradas perdem 22% do tráfego em 2020”

- “Portalegre: Menino de cinco anos atropelado mortalmente em passeio com os pais”

- “Escravizada em convento: Família de noviça pede milhares a arcebispo”

Público:

- “Nunca o SNS teve tantos profissionais, são mais dez mil do que no início do ano passado”

- “Desconfinamento: O lento regresso à normalidade”

- “Não se recandidata: André Silva deixa liderança do PAN e o Parlamento”

- “Escassez no mercado: Crise de chips sem paralelo vai atingir bolso dos consumidores”

- “Guerra Colonial: ‘Orgulhosamente sós’ começámos uma guerra faz hoje 60 anos”

- “Jogo de nervos: Andebol português nos Olímpicos pela primeira vez”

- “Relatório: ‘Quero viver em qualquer país menos na Síria, onde for seguro’”

Jornal de Notícias:

- “Apanhados pelas autoridades após exibirem crimes na Net”

- “FC Porto 2-0 Passos de Ferreira: Capitães de março”

- “Andebol feliz com lágrimas”

- “Itália: Ronaldo faz hat-trick em 22 minutos e ultrapassa Pelé”

- “Desconfinamento: Aulas voltam hoje, mas testagem só arranca amanhã”

- “Igualdade: Emigrantes enfrentam barreiras para mudar de sexo”

- “Radares: Concurso milionário com quatro candidatos”

- “Música: Novo álbum deixa pegada verde ao som dos Moonspell”

- “Porto: Fachada do teatro dos ‘Modestos’ dentro de hotel com auditório”

- “AstraZeneca: Portugal mantém vacina já suspensa em 12 países”

- “Conhecimento: Os mitos que um ano de covid-19 desconstruiu”

- “Atropelamento: Menino de cinco anos morre junto ao pai”

Inevitável:

- “‘Os alunos do primeiro ciclo vão pagar a fatura de terem estado em casa’”

- “Suspeito de corrupção e afastado de funções, Mexia continua a receber da EDP: 2,4 até 2023”

- “Covid-19 As sequelas não olham a idades”

- “Como o Badoca Park e o Zoo Santo Inácio estão a viver a pandemia”

- “Ronaldo faz hat-trick em meia hora e quebra recorde de golos de Pelé”

- “Finanças pessoais: Em ano de pandemia, consumidores reclamam mais”

- “Açores: Chega pode ir a eleições para desbloquear crise interna”

- “Groundforce: TAP propõe aumento de capital para pagar salários em atraso”

Diário de Notícias:

- “Primeiro teste: Desconfinamento arranca com 650 mil crianças de volta à escola”

- “Nove combates autárquicos: Santana na calha para liderar a lista do PSD em Torres Vedras”

- “Centro do SEF onde Ihor morreu cobra 100 euros de diária”

- “Esquerda hesitante em França dá novo fôlego às aspirações de Marine Le Pen”

- “Dois leões à espreita na Seleção de Fernando Santos rumo ao Qatar 2022”

- “Matemático Henrique Oliveira: ‘Se até ao final de abril os idosos estiverem vacinados, teremos a batalha ganha’”

- “Funerárias a trabalhar em ‘cenário de guerra’”

Negócios:

- “Plataformas de entrega ‘precisam de ser acompanhadas pelo Estado’, João Torres, secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor”

- “Todos querem a folga no orçamento dada pelo caso Bragaparques”

- “Investigador norueguês caça milhões para criar salmão em Portugal”

- “Os fundos que dão benefícios fiscais por via da inovação”

- “Pandemia: O que já se sabe sobre os apoios que aí vêm”

- “Sondagem: Cabrita lidera a lista dos ministros remodeláveis”

- “Banco de Portugal queria mais dinheiro para o Novo Banco”

- “Comércio: Compras no Reino Unido colapsaram com o Brexit”

- “Entrevista Diogo Gomes [Responsável da UBS AM para a Ibéria]:’Taxas só vão subir com retoma concluída’”

A Bola:

- “Falem agora! Cristiano Ronaldo responde aos críticos como só ele sabe, com golos”

- “Andebol: Histórico: Portugal está nos Jogos Olímpicos”

- “FC Porto-P. Ferreira (2-0): ‘Foi uma semana muito desgastante para a equipa’, Sérgio Conceição”

- “Benfica: Diogo Gonçalves agarra o lugar”

- “Sporting: Paulinho às ordens de Amorim”

O Jogo:

- “Portugal-França (29-28): Alma até Tóquio: Com o país e Quintana a servirem de lema, a seleção nacional de andebol insistiu em voltar a fazer história”

- “FC Porto-P. Ferreira (2-0): Pepe non-stop”

- “Sporting: Pontaria de leão é caso sério”

- “V. Guimarães- Gil Vicente (2-4): Gil a mais para traição de Mumin”

- “Benfica: Seferovic em modo vintage”

Record:

- “Sporting: Tomás cansa só de ver: Herói de Tondela treina como joga”

- “Andebol: Portugal-França (29-28): Por Quintana! Apuramento histórico para os Jogos Olímpicos”

- “FC Porto-P. Ferreira (2-0): Golos de rajada”

- “Benfica: Diogo Gonçalves cumpre o destino”

- “Itália: Ronaldo cala críticos”

- “França: Família de Di María sequestrada”