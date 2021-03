Outras epidemias, Carlos Moedas e nova equipa de Marcelo em destaque nos jornais

Público:

- "As outras epidemias e como vamos vencê-las"

- "Em cinco anos, estaremos mais perto da Alemanha do que em 2016"

- "O mundo de amanhã: António Costa fala sobre as fragilidades e o potencial do país. E analisa as prioridades do futuro onde não há 'segundas oportunidades'"

Jornal de Notícias:

- "Doentes graves demoram mais tempo a pedir ajuda ao INEM"

- "Governo compra 12 helicópteros e dois aviões para combater incêndios florestais"

- "Crime: Português preso na Grécia transportava imigrantes ilegais no camião"

- "Autárquicas: Moedas anseia conquistar lisboetas e unir centro-direita"

- "Lousada: Jovem que matou o pai queria ser ouvido pelo padre"

- "Cabeceiras: Sondagem eleitoral tenta identificar inquiridos"

- "Águias em final inédita"

- "Sporting: Ruben dobra salário e só pode sair por 30 milhões"

- "FC Porto: Pior defesa em 45 anos deixa dragões à deriva"

Correio da Manhã:

- "Bazuca trava autoestradas: Dinheiro europeu só paga vias até 14 km"

- "Vacinação divide professores: 230 mil docentes e auxiliares de educação candidatos à toma prioritária"

- "Arguidos do BES 'fogem' para a Suíça: Mudança de morada atrasa notificação e encalha processo"

- "Taça de Portugal: Benfica-Estoril (2-0): Ramos carimba bilhete para a final"

- "Sporting segura Amorim com duplicação de salário"

- "Predador acusado de 60 crimes sexuais em associação: 4 mulheres violadas: Fundador da 'Paz no Coração' está preso"

- "Caso triatleta: Viúva Rosa pede novo julgamento"

- "Governo promete: Arrendamento forçado para terras abandonadas"

- "Câmara de Lisboa: Moedas avança à direita sem Chega"

- "Desigualdades: Mulheres trabalham mais uma hora por dia"

Inevitável:

- "Groundforce. Alfredo Casimiro acusa Pedro Nuno Santos de tentativa de 'roubo'"

- "Entrevista a José Afonso dos Santos, advogado, irmão de Zeca Afonso: 'O Zeca andava com bocadinhos de bacalhau no bolso para mascar antes de entrar em palco'"

- "O abalo provocado pela pandemia"

- "Trabalho. Plano de restruturação da Altice aplaudido por sindicatos e trabalhadores"

- "Iraque. A mais perigosa visita do Papa Francisco"

- "Covid-19. Portugal está melhor, mas a Europa já está de novo em alerta"

Diário de Notícias:

- "'João Ferreira é potencial candidato a Lisboa'"

- "Autárquicas: PCP apresenta candidatura à capital 'em poucas semanas' e não será 'força de apoio do PS', avança o secretário-geral, Jerónimo de Sousa"

- "Carlos Moedas: Sem ambições para liderar o PSD, põe todas as atenções em Lisboa. 'Não tenho outro sonho'"

- "Álvaro Cunhal: O 'gigante' da história do PCP e figura 'única' no comunismo"

- "100 anos do PCP -- destacável"

- "Embaixador Luís Barreira de Sousa, o ciberdiplomata: 'Portugal nunca foi alvo de uma campanha de desinformação externa'"

- "Em Conselho de Ministros com Costa, Marcelo promete 'solidariedade estratégica'"

- "Derrapagem no Hospital de Belém: Documento da Defesa diz que ministro deu OK a despesa extra. Cravinho nega"

- "Pessoas em teletrabalho ganham mais 51% do que outros trabalhadores"

- "Tapada das Necessidades: Requalificação atrasou-se, mas as obras estão prontas a arrancar este ano"

- "Fundação Champalimaud é a quarta melhor do mundo em inteligência artificial"

Expresso:

- "Marcelo cria equipa para vigiar 'bazuca' de Costa"

- "Plano para desconfinar sem datas e por regiões"

- "Ivo Rosa já decidiu acusação a Sócrates"

- "Barão da droga lidera tráfico a partir de Tires"

- "No futebol português só se jogam 49 minutos"

- "Medicamento contra piolhos usado para tratar covid-19"

- "100 anos do PCP"

- "Carlos Costa quer audição à distância"

- "E-mails do Benfica no tribunal"

- "Champalimaud é a quarta melhor"

Negócios:

- "Desconto de 50% nas portagens abre buraco de 200 milhões"

- "Pedro Carvalho, CEO da Tranquilidade: 'Eu achava que seria o Gordon Gekko do filme Wall Street'"

- "Pandemia fez marcha atrás na vida das mulheres"

- "Clubhouse e os seus clones"

- "Meia vitória para ginásios põe armas na mão do Fisco"

- "Jerónimo Martins atira saída da crise para 2022"

- "Covid-19: R(t) ainda vai subir antes de o país desconfinar"

- "Autarquias: Moedas, o candidato não socialista, moderado e progressista"

- "Regulação: CMVM quer avaliação de risco mais exigente"

O Jornal Económico:

- "Sonangol reafirma parceria com Amorim Energia', em entrevista, Sebastião Gaspar Martins, presidente da Sonangol, afirma que a parceria com a Amorim Energia na Galp é "benéfica' para ambas as partes"

- "Movimento vai recorrer a Bruxelas para travar venda de barragens da EDP"

- "Privatização da Efacec arranca com seis propostas"

- "Entrevista: 'Bancos espanhóis vão liderar consolidação', Francisco Murteira Nabo, economista, antigo presidente da Portugal Telecom e da Galp"

- "Chega e IL ameaçam plano de Rio"

- "Banca: Deco perde ação judicial na Relação contra ex-gestores do BES"

- "Miguel Tamen ao JE: 'Universidades públicas são como as famílias infelizes de Tolstoi'"

- "Mercados: CMVM força OPA na Mota-Engil se não houver alteração dos estatutos"

- "Económico Madeira: Plano de Recuperação e Resiliência reserva 561 milhões para Região Autónoma"

- "Entrevista: 'Não compreendo que Costa e Rio não sejam capazes de fazer mais entendimentos', Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social"

A Bola:

- "Taça de Portugal: Benfica-Estoril (2-0): Sinais de vida: Águias garantem presença em final inédita"

- "Sporting: O ano em que tudo mudou"

- "FC Porto: Pior defesa das últimas 19 épocas"

- "SC Braga: 'Abel Ruiz tem movimentos à altura do Barça', Gerard Lopez treinou-o na equipa B dos catalães e analisa momento do goleador"

- "P. Ferreira: os segredos de Pepa"

- "Sporting-Santa Clara: João Pereira substitui Porro"

Record:

- "Sporting: 'Esta casa é a minha', Rúben Amorim renovou até 2024"

- "Benfica-Estoril (2-0): Sentido único até à final"

- "FC Porto: Dragão espremido em queda"

- "SP Braga: Os segredos do camaleão minhoto"

- "Portimonenses: Imbula reforço para 2021/22"

O Jogo:

- "Benfica-Estoril (2-0): Terapia até ao Jamor: Onze de segundas linhas teve (finalmente) uma noite descansada, a que só faltou alguma pontaria"

- "Braga: 'Abel Ruiz é mais potente do que eu', histórico David Villa apadrinha percurso de compatriota e aponta-o à seleção espanhola"

- "Dragão em colapso defensivo"

- "Sporting: Acordo selado com treinador 'brilhante'"