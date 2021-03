Braga segura 2.º lugar após vencer o Vitória de Guimarães por 3-0

O Braga mantém-se no 2.º lugar da classificação da I Liga de futebol, após ter vencido, esta noite, o Vitória de Guimarães por 3-0.

Os golos da noite foram marcados por Piazon, Abel Ruiz e Sporar.

Com este triunfo o Sporting de Braga fica agora com 49 pontos, menos nove do que o Sporting e mais um do que o terceiro, FC Porto, enquanto os vitorianos perderam uma oportnidade de se acercarem do quinto posto, mantendo o sexto com 35 pontos, menos seis do que o Paços de Ferreira (quinto) e mais seis do que o Moreirense (sétimo).