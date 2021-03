Von der Leyen promete continuar a lutar por igualdade de género na UE

A presidente da Comissão Europeia prometeu hoje continuar a trabalhar para "que a Europa se torne finalmente um continente de oportunidades iguais para homens e mulheres", afirmando-se "orgulhosa" das propostas legislativas apresentadas na semana passada.

Discursando no Parlamento Europeu, numa cerimónia consagrada ao Dia Internacional da Mulher que abriu a sessão plenária que decorre desde hoje em Bruxelas, Ursula von der Leyen disse ter noção de que a Europa ainda não garante condições equitativas para as mulheres, razão pela qual é necessário continuar a trabalhar nesse sentido.

"Sei por experiência própria que as mulheres têm de trabalhar o dobro para ter o mesmo salário, o mesmo reconhecimento ou a mesma posição de liderança que os seus colegas masculinos. Conheço os obstáculo e preconceitos", apontou Von der Leyen, a primeira mulher a presidir à Comissão Europeia.

A presidente do executivo comunitário declarou que, "por isso", está particularmente "orgulhosa por a Comissão Europeia ter apresentado na semana passada duas propostas para lidar com duas das maiores injustiças que as mulheres ainda enfrentam: a disparidade salarial e a disparidade de emprego em função do género.

Von der Leyen lembrou que atualmente "as mulheres na Europa recebem, em média, menos 14% que os homens" e a taxa de emprego entre as mulheres é de 67%, enquanto a dos homens ascende a 78%. "Isto pura e simplesmente não é aceitável", comentou, justificando assim as propostas legislativas colocadas agora sobre a mesa pelo seu executivo, para contrariar estas duas desigualdades.

"A igualdade está consagrada no Tratado europeu desde 1957. É um longo caminho e vamos continuar a percorrê-lo. Temos de remover os obstáculos no caminho rumo à igualdade. Temos de lutar por oportunidades iguais. Não é uma ciência complicada: as ferramentas são bem conhecidas e com provas dadas. Temos simplesmente de as implementar", concluiu.