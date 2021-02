Interrupções ao trânsito em São Martinho e Santa Maria Maior na próxima semana

Na próxima semana, a circulação rodoviária estará condicionada nas freguesias de São Martinho e Santa Maria Maior, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Concretamente, estará interrompido o trânsito no Caminho de São Martinho, no troço compreendido entre o Cemitério e o Caminho do Papagaio Verde, entre os dias 1 e 3 de Março, devido a trabalhos de pavimentação.

Já a partir do dia 4 de Março, uma obra privada ditará o corte do trânsito na Rua Acciauoli, no troço compreendido entre a Avenida Santiago Menor e a Rua Conde Carvalhal, entre as 8 e as 18 horas.