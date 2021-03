Circulação ajuda neste início de dia

Um dia calmo na estrada, é com isto que podem contar os automobilistas que a esta hora circulam em direcção ao Funchal. O trânsito na via rápida flui com normalidade, podendo apenas demorar nos acessos, entradas e saídas, nas zonas mais procuradas.

Já fora da via rápida, há alguma concentração junto à descida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, nada que motive alteração de percurso. A Rua 5 de Outubro e parte da Rua Visconde Anadia estão no laranja, o que indica maior afluência.