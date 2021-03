José Manuel Rodrigues agradece trabalho da Cáritas na Madeira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira expressou, hoje, uma “enorme gratidão”, pelo trabalho que tem sido desenvolvido pela Cáritas, que tem apoiado, desde 1983, muitas famílias vulneráveis e muitas pessoas com grandes carências sociais, na Madeira.

José Manuel Rodrigues participou, ao início da tarde, na igreja do Colégio, na eucaristia que assinalou o Dia Nacional da Cáritas. “Era bom que não fosse necessária a existência da Cáritas, mas é verdade que ela é cada vez mais necessária”, reforçou, referindo que se antes da pandemia a instituição diocesana “já tinha um papel muito importante no apoio a muita gente, a verdade é que hoje as necessidades são maiores.” Salienta que “as consequências económicas e sociais desta pandemia, que devastaram a economia, estão a provocar mais desemprego, salários em atraso, fecho de empresas, com consequências sociais gravíssimas”. Reafirma por isso que a “Cáritas tem um papel importante no apoio a essas pessoas, quer como instituição da igreja, quer como instituição que integra o Fundo de Emergência Social da Região”.

O Presidente do parlamento madeirense vincou a gravidade da situação, com o facto de “haver pessoas que já apoiaram a Cáritas ao longo da sua vida e que agora estão a precisar da ajuda”, desta mesma instituição. Por isso o apelo, em nome do parlamento madeirense, “a todos aqueles que puderem ajudar, que contribuam para que a Cáritas possa desempenhar ainda melhor a ação decisiva e importante que tem vindo a efetuar ao serviço da comunidade da Madeira e do Porto Santo”.

Recorde-se que hoje se assinala o Dia Nacional da Cáritas. A instituição de solidariedade social celebra 65 anos de atividade no continente e está há 38 anos na Madeira.

A data foi marcada com uma eucaristia na igreja do Colégio, presidida pelo Bispo do Funchal. D, Nuno Brás agradeceu a todas as pessoas que colaboram e colaboraram com a Cáritas. Nesta cerimónia foram homenageados a voluntária mais antiga da instituição, Maria José Castro, de 91 anos, e o Bispo Emérito do Funchal, D. Teodoro de Faria, que há 38 anos fundou a Cáritas Diocesana do Funchal.