Alemanha regista 9.146 novos casos e 300 mortos em 24 horas

A Alemanha registou 9.146 novas infeções pelo novo coronavírus, um número superior ao de terça-feira com 4.252, e 300 mortos nas últimas 24 horas, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

Segundo o RKI, o número máximo de positivos num dia foi registado em 18 de dezembro, com 33.777 casos, enquanto o número de óbitos foi em 14 de janeiro, com 1.244.

O número total de infeções desde o início da pandemia é de 2.518.591 - dos quais 2.328.700 são pacientes recuperados -, enquanto o número de mortes é de 72.489.

A incidência de novas infeções caiu ligeiramente na Alemanha, chegando a 65,4 casos em sete dias por 100.000 habitantes, segundo os últimos dados do RKI.

No dia anterior, a incidência média no país era de 67,5 casos, enquanto há um mês era de 68 infeções por semana. O nível máximo foi registado em 22 de dezembro, com 197,6 casos em sete dias por 100.000 habitantes.

Alemanha reabriu na segunda-feira algum comércio não essencial, após quase três meses de encerramento, e permitirá reuniões privadas de até cinco pessoas em residências, num primeiro passo tímido para diminuir as restrições devido à pandemia.

O plano prevê que em duas semanas seja feita uma segunda etapa da flexibilização das restrições, que também beneficiaria a gastronomia ao ar livre, mas tudo depende de como evoluem os números, já que nenhuma flexibilização pode ser aplicada com incidência superior a 100 infeções por 100.000 habitantes.

Esta semana, floristas e centros de jardinagem ou de bricolagem, bem como livrarias, voltaram a abrir, embora em alguns estados, como Berlim, nunca tenham fechado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.