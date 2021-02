Foi na Rua Bela de São Tiago, no centro do Funchal, que um tapa-sol de um edifício degradado ameaçava cair para a via pública.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados para o retirar e assim restabelecer a segurança no local. Essa intervenção ocorreu por volta das 13 horas desta terça-feira.