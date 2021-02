Trabalhadores Sociais Democratas enaltecem compromisso da classe docente no Liceu

Os Trabalhadores Sociais Democratas (TSD/M) reuniram, esta segunda-feira, dia 1 de Fevereiro, com a Direcção Executiva da Escola Secundária Jaime Moniz, a fim de reforçar o acompanhamento e partilhar as suas preocupações relativamente às limitações impostas pela pandemia covid-19, nomeadamente o recurso às aulas à distância.

Na ocasião enalteceram o compromisso da classe docente e de toda a comunidade educativa em torno da defesa da saúde pública.

O presidente dos TSD/M, Amílcar Gonçalves destaca que estas limitações “têm sido ultrapassadas, com sucesso, graças ao elevado grau de compromisso dos docentes com o sistema adoptado e em função do esforço de adaptação que todos os professores e, bem assim, toda a comunidade educativa, tem demonstrado para garantir que os alunos não sejam prejudicados na sua aprendizagem”.

Sublinhou, igualmente e na sequência deste encontro, os meios de que o 'Liceu' em particular dispõe e disponibiliza aos estudantes, assim como "a boa articulação com a tutela e o acompanhamento que, desde a primeira hora, assumiu, de modo a salvaguardar, junto dos alunos e docentes, as melhores soluções".

“Da mesma forma que os médicos, enfermeiros e restantes profissionais de saúde têm estado na linha da frente desta pandemia, também os professores estão e estiveram na linha da frente da educação e da formação da nossa sociedade e isso merece uma palavra de apreço e reconhecimento público”.

Amílcar Gonçalves valorizou ainda a "responsabilidade" do Governo Regional no sector educativo, onde "soube antecipar e ser proactivo nas medidas que tomou, em prol dos alunos e de toda a comunidade educativa, numa área essencial que tem sido bem salvaguardada”.