Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Os alunos do 1.º ao 12.º ano retomam hoje as atividades letivas, mas longe das escolas, regressando das férias antecipadas para o já conhecido ensino à distância que marcou o final do ano letivo passado.

No total, são cerca de 1,2 milhões de alunos que voltam a ser obrigados a trocar, por tempo indefinido, as salas de aula pelas suas casas, quase um ano depois de, em março, o Governo ter encerrado as escolas e implementado o ensino à distância para conter a pandemia de covid-19.

Apesar de este ser um cenário para o qual as escolas deveriam estar preparadas desde o início do ano letivo, conforme as orientações do Ministério da Educação, os alertas de que nem todos os problemas foram resolvidos chegam de diretores escolares, professores e pais, que antecipam o regresso com preocupação e esperança que dure pouco tempo.

Na lista das preocupações constam, sobretudo, a falta de computadores e acesso à Internet para acompanhar as aulas 'online', a fragilidade de alguns alunos decorrente do seu contexto familiar e socioeconómico e a dependência dos alunos mais novos.

Para minimizar algumas dificuldades, da parte do Governo há a promessa de mais 335 mil computadores, que deverão ser distribuídos ao longo do 2.º período, além da compra de outros 15 mil ainda sem data prevista para chegar, e dos 100 mil já entregues em novembro.

Há também o programa #EstudoEmCasa, lançado no ano passado, que continua a transmitir aulas na RTP Memória, e novas orientações do Ministério da Educação para as aulas 'online', para que haja "um equilíbrio entre atividades síncronas e assíncronas", em função dos níveis de ensino e das turmas.

As estruturas sindicais têm manifestado nos últimos dias desagrado com a forma como o regresso do ensino tem sido gerido e o Sindicato de Todos os Professores (STOP) anunciou que vai manter um pré-aviso de greve de uma semana, a partir de hoje, exigindo condições para o ensino à distância e acusando o Governo de "irresponsabilidade".

À semelhança do que aconteceu no ano passado, algumas escolas vão manter-se abertas para acolher os filhos de trabalhadores essenciais, e agora também as crianças com necessidades educativas e todos os alunos identificados como pertencendo a grupos de risco.

No total, são cerca de 700 escolas, que a meio da semana passada eram frequentadas por mais de 2.500 alunos, esperando-se mais com o início das aulas.

O ensino à distância durará pelo menos duas semanas, mas o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, assegurou que a prioridade do Governo é abrir as escolas o mais rapidamente possível, uma decisão que dependerá da evolução da pandemia de covid-19.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Benfica, já com Jorge Jesus no banco, procura hoje colar-se ao Sporting de Braga na terceira posição da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Famalicão.

Recuperado da infeção respiratória, causada pela covid-19, Jesus regressa ao banco dos 'encarnados', depois de ter falhado três jogos.

A quatro pontos do Benfica e do Paços de Ferreira, o Vitória de Guimarães, que tem menos um jogo, joga em casa do Belenenses SAD.

O Farense, que é último classificado, tenta largar a lanterna-vermelha na receção ao Moreirense.

No outro encontro do dia, o Marítimo recebe o Santa Clara.

INTERNACIONAL

A Direção de Cooperação para o Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) promove hoje o Diálogo de Alto-Nível "Equidade nas vacinas e construção de resiliência: Dois testes para a solidariedade global".

Na sessão serão apresentados relatórios sobre os obstáculos que os países em vias de desenvolvimento estão a enfrentar no acesso a vacinas e a urgência de uma solução multilateral e as implicações da crise da covid-19 na cooperação internacional.

O Diálogo é presidido pelo secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, e conta com a participação do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, da comissária Europeia responsável pelas Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, e ainda de membros dos Governos de Portugal, Espanha, Costa do Marfim, África do Sul, Noruega, e dirigentes da indústria farmacêutica, organizações internacionais e organizações não governamentais.

PAÍS

O tribunal de Santa Maria da Feira começa hoje a julgar um homem de 49 anos, residente em Vale de Cambra, distrito de Aveiro, suspeito de ter sequestrado uma mulher para a obrigar a manter com ele uma relação amorosa.

Os factos ocorreram entre 20 e 25 de julho de 2016, pouco tempo depois de o arguido ter saído da prisão em liberdade condicional.

Segundo a acusação, o arguido incitou a vítima a reincidir nos consumos de droga para a tornar vulnerável e dependente a si, tendo durante este período agredido a ofendida e mantendo-a sempre junto de si.

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) apresenta hoje propostas para a despoluição e recuperação ambiental da bacia hidrográfica do rio Nabão, que atravessa vários concelhos dos distritos de Leiria e Santarém.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o partido anunciou ter entregado na Assembleia da República um projeto de resolução para que o Governo assegure o financiamento, com urgência, da despoluição do Rio Nabão.

No documento, assinado pelos deputados do BE no parlamento, é lembrado que a "poluição do Rio Nabão e seus afluentes persiste há décadas" e que as "descargas ilegais de efluentes provenientes da atividade industrial da região são frequentes e conhecidas por contaminar as linhas de águas locais".

SOCIEDADE

A equipa médica militar alemã de ajuda Portugal no âmbito do combate à pandemia de covid-19 começa a tratar hoje os primeiros pacientes.

Constituída por 26 profissionais de saúde, entre os quais seis médicos, que trouxeram também 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e outras tantas camas hospitalares, a equipa de militares germânicos chegou a Portugal na quarta-feira e ficou instalada no Hospital da Luz, em Lisboa.

O porta-voz da missão, tenente-coronel Kieron Kleinert, explicou que a equipa terá capacidade para "tratar oito pacientes ao mesmo tempo, 24 horas por dia, sete dias por semana", sublinhando que "apenas vai tratar doentes" com a covid-19.

Para hoje, está prevista uma conferência de imprensa da equipa de profissionais de saúde alemães no Hospital da Luz.