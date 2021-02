PCP defende reforço da ajuda domiciliária

O serviço de apoio domiciliário precisa de mais contratações para aumentar a sua capacidade de resposta, defende o PCP que entregou hoje, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um Projecto de Resolução com vista à contratação de mais 200 trabalhadoras de ajuda domiciliária.

Ricardo Lume, deputado do PCP, diz que a Madeira tem cada vez mais pessoas em situação de dependência física e ou psíquica que não consegue assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das actividades instrumentais da vida diária, nem dispõem de apoio familiar para o efeito.

Um problema que se agravou com a Covid-19 e que merece uma resposta “imediata e eficaz” do Governo Regional.

O PCP recomenda que o Governo “promova a contratação dos trabalhadores necessários ao suprimento das dificuldades sentidas em contexto de pandemia, motivadas por redução de pessoal em situação de doença por contágio com Covid-19, ou em isolamento profilático, em particular, no quanto se reporta à prestação de ajuda domiciliária”.

É ainda recomendado reforçar a resposta pública e dotar adequadamente a Região de “acrescidas necessidades de resposta social, do número de profissionais para se fazer face às urgentes necessidades de ajuda domiciliária”.

Por fim, o PCP pede o reforço da capacidade de resposta pública da rede de ajuda domiciliária garantida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira – ISSM, IP-RAM, através do aumento do número de contratações, por forma a dotar a Região Autónoma da Madeira com pelo menos um total de mais 200 trabalhadoras da ajuda domiciliária”.