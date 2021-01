PCP defende reconstrução da Costa Norte com apoios do Estado e da UE

O PCP foi hoje às freguesias da Ponta Delgada e da Boaventura, na Costa Norte da ilha, para apresentar uma série de iniciativas parlamentares que defendem a solidariedade do Estado Português e da União Europeia na recuperação e reconstrução das zonas afectadas pela intempérie de 24 e 25 de Dezembro, orçadas em 40.6 milhões de euros. A este valor, acresce 300 mil euros para garantir a reconstrução das zonas afectadas nas freguesias do Arco de São Jorge e de São Jorge, no concelho de Santana, 29 milhões para dotar a rede viária municipal e regional, em veredas, na rede fluvial, no parque habitacional, na rede de distribuição de água potável, na rede de distribuição de água de rega, na rede de fornecimento de energia eléctica e em diversos equipamentos.

Há ainda a necessidade de realizar um conjunto de medidas estruturais para mitigação do risco em futuras intempéries, no valor de 11,5 milhões de euros.

Por isso, os comunistas exigem o apoio do Estado português e da União Europeia para fazer aos trabalhos necessários à reconstrução.

“Para além dos meios que serão garantidos pelas Autarquias Locais e pelo Governo Regional da Madeira, para que sejam adotadas as acções e as medidas imprescindíveis à reposição das condições de vida económica e social das populações das zonas sinistradas, como para os apoios à recuperação de infraestruturas, consideramos que justificam-se meios por parte da República e da União Europeia como forma de expressão da solidariedade para com a Região Autónoma da Madeira e, em particular, para com as populações mais atingidas pelas consequências negativas e destrutivas destas últimas intempéries”, defendeu o deputado Ricardo Lume.

Por esta razão, o PCP agendou para ser discutido na próxima reunião plenária da ALRM um projecto de Resolução que recomenda ao Governo da República a concretização de um programa Extraordinário de Apoio à recuperação e reconstrução das zonas afectadas na ilha da Madeira pela intempérie de 24 e 25 de dezembro de 2020.

Também na Assembleia da República e no Parlamento Europeu os Grupos Parlamentares do PCP estão a intervir para garantir a solidariedade do Estado e da União Europeia, para com as populações mais atingidas pelas consequências negativas e destrutivas destas últimas intempéries.