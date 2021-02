Limpeza da promenade da Praia Formosa

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento deu início, esta segunda-feira, aos trabalhos de limpeza dos inertes acumulados ao longo do passadiço da Praia Formosa-Socorridos, após o cancelamento do aviso de agitação marítima forte por parte da Capitania do Porto do Funchal.

Os trabalhos previstos decorrer esta semana vão custar à Sociedade de Desenvolvimento um montante de 4.700 euros.

Após a conclusão dos trabalhos de limpeza serão novamente avaliados os estragos e condições de segurança da estrutura do Passeio Marítimo, de modo a desenvolver os procedimentos necessários à sua recuperação.

A promenade manter-se-á encerrada até que se reúnam condições de segurança à circulação, apelando assim, aos utilizadores que cumpram com as medidas restritivas de acesso. A tutela recorda que um passadiço foi arrastado pelas fortes ondas, impossibilitando a circulação pedonal.

Recorde-se que o Passeio Público Marítimo entre a Praia Formosa e os Socorridos encontra-se encerrado deste o dia 1 de Fevereiro, após ter sido fustigado uma vez mais pela forte agitação marítima.