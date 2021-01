Promenade dos Reis Magos com obras de requalificação em Março

Um investimento de cerca de 276 mil euros vai requalificar, do ponto de vista urbanístico, a Promenade dos Reis Magos. O anúncio foi feito esta manhã por Filipe Sousa, que visitou o local com os vereadores e técnicos da autarquia. O autarca estima que as obras se iniciem em Março para estarem concluídas em Maio, antes do início da época balnear.

Trata-se de uma intervenção que vai tornar aquele espaço mais atractivo e funcional. Desde logo, as guardas de betão serão substituídas por guardas metálicas, deixando de haver uma barreira visual inestética entre a promenade e o mar. Será ainda criado um passadiço em 'deck' e um novo acesso ao mar por escada metálica. Os jardins que têm árvores serão mantidos e requalificados e serão eliminadas as estruturas em betão que criam barreiras físicas aos praticantes de desporto. O piso será corrigido onde tal é necessário.

No que respeita a mobiliário urbano serão instalados alguns equipamentos de fitness e novos bancos. A iluminação também será substituída, cumprindo o plano de eficiência em curso em Santa Cruz e respeitando as normas da SPEA para defesa das aves marinhas. A nova iluminação terá wi-fi.

Filipe Sousa sublinha que aquela que é uma zona nobre do Caniço ficará assim ainda mais aprazível e com uma nova dignidade.