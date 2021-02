Imagens mostram agitação marítima na Praia Formosa

As imagens captadas pela lente do DIÁRIO testemunham a forte agitação marítima que se tem feito sentir na Praia Formosa, desde a manhã desta segunda-feira (1 de Fevereiro), e que resultaram em estragos na zona dos bares e restauração e no passadiço que liga a praia a Câmara de Lobos.

Já na Ribeira Brava, o estado alteroso do mar levou a que os barcos varados fossem colocados à entrada do túnel, junto ao cais.

Ver Galeria Cais da Ribeira Brava

Recorde-se que a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte para a Madeira até à meia-noite desta segunda-feira.

À parte da agitação marítima, as previsões meteorológicas para a primeira semana de Fevereiro dão conta de um agravamento do estado do tempo no arquipélago, sendo esperados chuva, frio, neve e vento, a partir de amanhã e até ao próximo sábado (dia 6 de Fevereiro).