Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, chega hoje a Moscovo para "fazer passar uma mensagem clara" sobre os direitos humanos e com o argumento de possíveis novas sanções contra personalidades ou empresas russas.

Em causa está a detenção e posterior condenação, pelas autoridades russas, a dois anos e meio de prisão do opositor Alexei Navalny, com quem Borrell pretende encontrar-se.

"Não posso confirmar nem elaborar em maior detalhe os nossos contactos com a equipa de Navalny, mas estamos em contacto e queremos assegurar-nos de que será possível organizar um encontro", disse segunda-feira o porta-voz da Comissão para a Política Externa, Peter Stano.

Frisando que "encontrar-se com representantes da sociedade civil" é uma das "pedras basilares" de "quase todas as visitas" de Josep Borrell, Peter Stano sublinhou também que, nas preparações das deslocações, "não se insiste com os homólogos", mas procura-se "concordar com o programa da visita".

Na terça-feira, um tribunal russo condenou Navalny a dois anos e meio de prisão, por violação de liberdade condicional. O juiz decidiu que Navalny violou a liberdade condicional por não ter comparecido às autoridades competentes, no ano passado.

Navalny, de 44 anos, foi detido em 17 de janeiro ao regressar de cinco meses na Alemanha, após um envenenamento que o opositor atribuiu ao Kremlin, apesar dos desmentidos das autoridades russas.

Numa declaração divulgada na terça-feira, Josep Borrell disse que a sentença imposta ao opositor russo é "inaceitável e politicamente motivada", admitindo a possibilidade de aplicar novas sanções contra a Rússia.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O FC Porto procura vencer no terreno do Belenenses SAD e ficar provisoriamente a um ponto do líder Sporting, no arranque da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, última da primeira volta.

Em caso de triunfo no campo do 14.º classificado da prova, em encontro agendado para as 19:00, no Estádio Nacional, em Oeiras, os campeões nacionais 'colam-se' ao Sporting, que só entra em campo na sexta-feira, na Madeira, perante o Marítimo.

A equipa treinada por Sérgio Conceição venceu o Rio Ave (2-0) na ronda anterior, no Estádio do Dragão, enquanto o Belenenses SAD, que está apenas um ponto acima do 'play-off' de despromoção, foi derrotado no Açores, pelo Santa Clara, também por 2-0.

Duas horas depois, às 21:00, o Sporting de Braga tenta isolar-se no terceiro lugar, que ocupa em igualdade pontual com o Benfica, quarto posicionado, na receção ao Portimonense, 13.º do campeonato.

A ronda arranca às 15:00, com o Farense, último classificado, que despediu o técnico Sérgio Vieira durante a semana, a receber o Santa Clara, enquanto às 21:30, o Famalicão estreia o treinador Silas em casa, perante o Moreirense.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Jovens ativistas em Luanda convocaram para hoje uma marcha pelas ruas da capital angolana para "protestar e exigir alternância política" em Angola, considerando que os 45 anos de governação do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), no poder desde 1975, "é muito".

Os propósitos e motivações desta marcha, que deve culminar a 100 metros do palácio presidencial, foram apresentados hoje em conferência de imprensa, em Luanda, por um grupo de jovens ativistas da denominada Sociedade Civil Contestatária.

"45 Anos é muito, MPLA fora" é o lema desta manifestação, promovida pela denominada Sociedade Civil Contestatária, no dia que é feriado nacional em Angola, em celebração do 60.º aniversário do Dia do Início da Luta de Libertação Nacional.

A Embaixada de Portugal em Maputo e o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC) assinam um documento relativo a uma contribuição extraordinária por parte de Portugal para o trabalho desenvolvido pela entidade da Organização das Nações unidas (ONU).

Este apoio extraordinário concedido por Portugal irá reforçar a presença do UNODC no país e apoiar a implementação do "Roteiro de Maputo", que estrutura o apoio concedido ao desenvolvimento de políticas e assistência técnica relacionadas com as prioridades do Governo moçambicano nas áreas do combate ao narcotráfico, branqueamento de capital e criminalidade organizada transnacional.

A cerimónia conta com a participação da embaixadora de Portugal em Maputo, Maria Amélia Paiva, e do representante do UNODC em Moçambique, César Guedes, com o encerramento a cargo da ministra da Justiça, dos Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique, Helena Mateus Kida.

PAÍS

O antigo presidente da Câmara de Castelo Branco Luís Correia, o seu pai e um empresário conhecem a sentença do caso em que estão acusados de coautoria do crime de prevaricação de titular de cargo político.

A leitura do acórdão do Tribunal de Castelo Branco estava inicialmente agendada para 21 de janeiro, mas foi adiada devido ao surgimento de novos elementos processuais.

O ex-presidente da Câmara de Castelo Branco é acusado de ter alegadamente contratado empresas de familiares.

Luís Correia responde ainda como autor material por um crime de prevaricação de titular de cargo político, que envolve outra empresa, a sociedade Investel, sendo o capital social detido em 74% por Joaquim Martins, sogro do arguido.

Nas alegações finais do julgamento, o Ministério Público pediu a condenação dos arguidos e a perda de mandato efetiva sem suspensão do ex-autarca de Castelo Branco.

SOCIEDADE

A iniciativa Pacto Português para os Plásticos (PPP) cumpre um ano com 97 entidades aderentes, depois de ter começado com 55, conseguindo alcançar as metas propostas para o primeiro ano, segundo o seu coordenador.

O PPP, que tem o apoio do Governo, envolve entidades como empresas, indústrias, retalho, marcas, autarquias, universidades, associações do setor e entidades gestoras de resíduos, e estabelece metas para 2025, uma delas a garantia de que 100% das embalagens de plástico serão então reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis.

Num balanço à agência Lusa do primeiro ano de atividade, o coordenador do PPP, Pedro São Simão, explicou que foi cumprido o objetivo que estava traçado para 2020, que era o de definir uma listagem de plásticos de uso único considerados problemáticos ou desnecessários, e definir medidas para a sua eliminação.