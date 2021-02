Costa Norte da Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à agitação marítima

O mar vai estar mexido, entre sexta-feira e sábado, na Costa Norte da Madeira e no Porto Santo. De acordo com o aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) as ondas de noroeste podem variar entre 4 e os 4,5 metros de altura entre as 6 horas do dia 5 de Fevereiro (sexta-feira) e as 3 da madrugada do dia 6 de Fevereiro (sábado).

Recorde-se que um outro aviso amarelo para agitação marítima já esteve em vigor no início desta semana - no dia 2 de Fevereiro - para as mesmas localidades (Costa Norte e Porto Santo).