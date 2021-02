Obras da CMF melhoram acessibilidades no Curral Velho e Laranjal, destaca o PS

O Partido Socialista destacou hoje a importância das obras que estão a ser realizadas pela Câmara Municipal do Funchal, ao nível da rede viária, nos sítios do Curral Velho e do Laranjal.

Numa visita promovida pela secção do PS de Santo António, na qual esteve também o presidente da Concelhia do Funchal, Gonçalo Jardim, os socialistas puderam observar no terreno as obras que estão em curso nestes sítios, as quais favorecem a acessibilidade às habitações e terrenos, dando maior comodidade e qualidade de vida aos habitantes daquelas zonas.

Além de averiguar o impacto que estas intervenções terão na vida dos moradores, os quais se mostraram agradados com as obras, o PS quis também ouvir os anseios da população e quais as áreas nas quais considera necessário intervir.

Na ótica dos socialistas, estes são mais alguns dos exemplos da política de proximidade do executivo camarário, visando o desenvolvimento integral de todo o concelho do Funchal.