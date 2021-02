“O turismo na Madeira sofreu muito mais do que no resto do país”, diz Cristina Pedra

“O turismo na Madeira sofreu muito mais do que no resto do país”, disse Cristina Pedra, referindo que a cerfificação da vacinação e a apresentação de um teste negativo serão benéficos para a retoma turística.

Estes elementos potenciadores de mais confiança farão, no seu entender, que “as pessoas queiram voltar a viajar”.

Sobre este asunto, André Barreto disse que a “decisão peca por ser tardía”.

“Esperávamos que em Junho, Julho do ano passado esta medida já tivesse sido tomada e, no entanto, já estamos em Fevereiro, mas mais vale tarde do que nunca”, referiu, acrescentando que vê “com bons olhos” esta decisão.

Já Paulo Pereira afirmou que este é um caminho que será feito "lentamente" apesar da vacinação contra o vírus, que vai permitir que seja "desconfinada" a economia.

No entanto, considera que a recuperação "vai demorar uma eternidade".

Estas declarações foram feitas no programa TSF Madeira 'Debate da Semana', que é conduzido por Leonel Freitas.