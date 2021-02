Capotamento aparatoso no Garajau sem feridos

O aparatoso despiste ocorrido, esta manhã, na Estrada do Garajau, acabou por não resultar em feridos.

O condutor e único ocupante da viatura apresentava apenas um corte no lábio e recusou ser transportado a uma unidade de saúde.

Carro capotou no Garajau Escassas informações dão conta de um ferido

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram no local com sete operacionais. As equipas tiveram de recorrer a algum material para estabilizar o carro, por forma a retirarem o condutor do interior da viatura em segurança.

A PSP esteve no local, tomou conta da ocorrência e regulou o trânsito que chegou a estar cortado para que as equipas de socorro actuassem.