Plano de Recuperação revela "falta de solidariedade" do Governo Regional para com as autarquias

O presidente do PS-Madeira promoveu, esta manhã, uma visita ao concelho de Machico onde, acompanhado pelo autarca Ricardo Franco, visitou alguns dos investimentos camarários nas várias freguesias daquele município. No momento, Paulo Cafôfo sublinhou "a falta de solidariedade do Governo Regional para com as autarquias", ao não alocar qualquer verba para o poder local no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em declarações à comunicação social, Paulo Cafôfo destacou o trabalho desenvolvido pelo executivo da Câmara Municipal de Machico, bem como pelos diferentes presidentes de junta, “na dinamização da economia local e para proporcionar maior qualidade de vida aos munícipes”.

Deixou ainda 'farpas' ao PSD, dizendo que "apesar da dívida que herdou do executivo camarário anterior", a equipa liderada por Ricardo Franco “tem feito um esforço na requalificação do concelho”.

As várias obras de melhoria das acessibilidades rodoviárias e pedonais, bem como de requalificação urbanística - apontou - representam "um investimento superior a 700 mil euros".

Por outro lado, Paulo Cafôfo lamentou que estes investimentos “não tenham qualquer apoio por parte do Governo Regional”, reforçando ainda que "o Plano de Recuperação e Resiliência é mais um exemplo do desdém com que o Executivo madeirense trata o poder local".

Paulo Cafôfo deu ainda o exemplo dos Açores e do Continente, onde está destinada uma verba para autarquias e para o tecido empresarial. Nesse sentido, defendeu a descentralização dos apoios do PRR, fazendo-os chegar ao poder local.