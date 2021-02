Por haver dúvidas quanto às medidas de excepção expressas na Resolução em vigor, nomeadamente no que diz respeito aos passeios de curta duração ou passear animais de estimação no período de recolher obrigatório, hoje o presidente do Governo Regional esclareceu que estas excepções permitidas até a semana anterior ao Carnaval, estão desde então proibidas.

“É proibido porque constatou-se que havia um conjunto de abusos. Em vez de passearem o cão iam-se passear uns aos outros e conviver”. Esta é a principal razão para manter a proibição, inicialmente prevista vigorar apenas na semana do Carnaval.

“Lamento dizer, mas vai manter-se mais uns tempos a proibição até as coisas entrarem nos eixos”, assegura.

Declarações à margem da visita realizada este sábado, em Santo António, no Funchal, a uma exploração agrícola dedicada à produção de hortícolas e frutícolas em modo de produção biológica.