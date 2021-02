CMF alerta para interrupção ao trânsito no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que haverá interrupções à circulação rodoviária no concelho.

Eis as interrupções:

- Caminho das Virtudes, na freguesia de São Martinho, no troço entre a Rua Dr. Pita e a Rua 4 de Abril (exceto transportes públicos), entre os dias 22 de Fevereiro e 31 de Março - trabalhos de instalação de infraestruturas elétricas;

- Rua da Levada dos Barreiros, na freguesia de São Martinho, no troço entre a Rua Dr. Pita e a Rua dos Barreiros, entre os dias 23 e 25 de Fevereiro - trabalhos de pavimentação;

- Caminho da Ladeira, na freguesia de Santo António, no troço entre o Caminho das Encruzilhadas e a Estrada Comandante Camacho de Freitas, e na Ladeira da Chamorra, entre os dias 24 e 27 de Fevereiro, entre as 09 e as 17 horas - trabalhos de pavimentação;

- Caminho de Santo António dos Capuchos, na freguesia do Monte, no dia 25 de Fevereiro - trabalhos em infraestruturas de telecomunicações.