Governo Regional a injectar milhões nas empresas e CMF a reabilitar bairros

Governo Regional e Câmara Municipal do Funchal dividem o destaque na primeira página da edição impressa desta segunda-feira do DIÁRIO.

Na edição de hoje damos conta que o executivo de Miguel Albuquerque vai avançar com 29 milhões de apoios para as empresas. O Sistema de Incentivos ao Funcionamento prevê apoios, a fundo perdido, entre os 25 mil e os 50 mil euros. O programa já recebeu 1.862 candidaturas e o Governo promete acelerar o processo de transferência de verbas.

A maior foto da primeira página ilustra uma notícia sobre a reabilitação dos bairros sociais da CMF. A autarquia presidida por Miguel Silva Gouveia vai investir, este ano, 183 mil euros em obras no parque habitacional gerido pela Sociohabita.

Em manchete, o DIÁRIO destaca a opinião do antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Rogério Fernandes (do governo de António Guterres) que entende que o Governo Regional tem mesmo de pagar 9 milhões em dívida a sete municípios relativos a acertos do IRS.

Revelamos ainda que o PS aposta no deputado Miguel Brito para recuperar a Câmara Municipal do Porto Santo e que a Região tem 786 testamentos vitais activos.