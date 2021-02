"Existem zonas esquecidas no concelho do Funchal", lamenta Herlanda Amado

Ao longo desta manhã foram feitos vários contactos com as populações da freguesia de Santo António, tendo esta jornada terminado na Travessa do Laranjal, no Caminho do Lombo dos Aguiares, onde a deputada municipal, Herlanda Amado, disse que "existem zonas esquecidas no concelho do Funchal".

Situação que, no seu entender, colocam estas zonas "à margem do desenvolvimento anunciado pela autarquia funchalense".

"Temos vindo a confirmar no terreno vários problemas de acessibilidades deficitárias que não garantem as necessárias condições de segurança para quem vive nestas localidades", apontou.

E acrescentou: "Multiplicam-se as promessas de que as populações veriam reconhecidos o direito ao desenvolvimento igual, mas infelizmente essa é mais uma das promessas que tardam em ser concretizadas".

No seu entender, é necessário que "as populações continuem a lutar pelos seus direitos e exigir da autarquia o cumprimento das promessas feitas".