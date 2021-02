"Devaneios" encontrados no Plano de Recuperação e Resiliência

Os empresários têm criticado o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) por não apoiar directamente as empresas que estão em risco de fechar.

Sobre este assunto, no 'Debate da Semana', programa da TSF-Madeira, Cristina Pedra disse encontrar alguns "devaneios" neste PRR.

"Não tenho dúvidas que o hidrogénio será dentro de algumas décadas a saída e a solução que vamos ter que adoptar, mas Portugal dá o pontapé de saída enquanto que todos os outros que são mais ricos dizem que não querem fazer estas experiências piloto", afirmou, referindo que o hidrogénio não é prioritário nem está testado.

Já André Barreto disse que o PRR é "os milhões da oportunidade perdida" e tem dificuldade em compreender "como é que se pode cometer o mesmo erro tantas vezes".

"Mas depois lembrei-me que sou português, que vivo em Portugal e como as pessoas aparentemente estão contentes com aquilo que têm tenho que me resumir à minha insignificância, porque isto não vai mudar", sustentou.

Ainda sobre esta temática, Paulo Pereira afirmou que "as empresas estão a colapsar" e que, por isso, não irão conseguir evitar o desemprego. Nesse sentido, defendeu que a injecção de dinheiro é uma emergência, mas a burocracia do Estado não permite.

"Muita coisa vai cair", lamentou.

