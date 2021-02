Herlanda Amado denuncia falsas promessas da Câmara Municipal do Funchal

Durante a acção de contactos desta tarde com as populações das zonas altas da freguesia de Santo António, concelho do Funchal, a deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, afirmou que a problemática da falta de acessibilidades ainda está muito longe de ser resolvida, quando existem novos arruamentos que são promessas com mais de 20 anos, algumas desde os executivos do PSD e continuamente prometidas pelos executivos do PS.

"Nas zonas altas e super altas do concelho é possível identificar cidadãos que reivindicam há décadas a construção de novos acessos nas suas localidades, dotando-as de uma rede viária adequada, o mais próxima possível dos locais de residência, mas esses acessos tardam em se concretizar", refere.

"As dificuldades porque passam muitos funchalenses que vivem nestas localidades são uma realidade bem conhecida dos eleitos da CDU, que em vários momentos têm apresentado propostas para que a Câmara Municipal do Funchal garanta as verbas necessárias, para que sejam concretizadas as obras há muito prometidas e que constam dos últimos orçamentos camarários", acrescenta.

Segundo Herlanda Amado, "o alargamento do Caminho do Jamboto, na freguesia de Santo António, prometido há décadas, tarda em arrancar no terreno e, neste jogo das falsas promessas partilhadas pelos executivos do PSD e PS, os prejudicados são os mesmos de sempre, as populações".

"Esta é uma postura inaceitável e reprovável e que tem feito agravar as desigualdades sociais e territoriais no Funchal", frisa.