CDU acusa IHM de deixar ao abandono moradores do Bairro de Santo Amaro

A CDU esteve hoje no Bairro de Santo Amaro para denunciar a inércia do Governo Regional da Madeira e, em particular, por parte da empresa pública Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) na resolução dos problemas dos seus inquilinos.

"Vale a pena apontar o caso concreto do Bloco n.º 10 do Bairro de Santo Amaro, onde há mais de cinco semanas deixou de funcionar o elevador. Apesar das muitas solicitações por parte dos moradores do prédio para que a IHM, proprietário do imóvel, diligencie no sentido de garantir o arranjo do elevador, pelo facto de existirem habitantes no referido edifício com mobilidade reduzida, até ao dia de hoje nada foi feito no sentido da resolução do problema. Apesar dos muitos apelos por parte da população para que a IHM cumpra com as suas obrigações, a resposta necessária não se faz sentir", aponta.

A CDU considera inaceitável e incompreensível o facto da IHM "deixar ao abandono os seus inquilinos no Barro de Santo Amaro", e vai solicitar esclarecimentos ao Governo Regional e ao IHM sobre "esta lamentável situação".