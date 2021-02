Consórcio liderado pelo ISQ leva vantagem para ganhar fiscalização da obra do novo hospital

O consórcio liderado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade é o melhor posicionado para vencer a fiscalização da obra do novo hospital.

É este o assunto que surge em maior destaque no MAIS DIÁRIO desta tarde de terça-feira, 23 de Fevereiro, dando sequência à manchete da edição impressa do DIÁRIO de hoje que conta que três empresas convidadas pelo Governo Regional já apresentaram propostas para empreitada de complexidade técnica elevada, sendo que o júri do concurso já está a analisar os documentos.

Outro dos temas em foco no nosso vespertino é a Educação. "Satisfaz bem" é o título que acompanha a grande foto de capa. Saiba então que a taxa de abandono escolar precoce na Região desce de 46,6% para 11,2% em 20 anos, mas ainda é mais alta do que no continente.

O MAIS DIÁRIO revela também que a JSD inscreveu 100 militantes em 100 dias, que a ira maritimista tem alvos bem definidos e que a Venexos enviou 15 mil máscaras para a Venezuela.

