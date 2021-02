Estádio do Marítimo interdito a treinos

Embora o Marítimo não utilize o seu estádio para treinos regulares, uma vez que a equipa principal faz esse trabalho preparatório semanal no Complexo de Santo António, a verdade é que a Liga de Clubes terá incluído o relvado nos Barreiros entre os três que estão interditos a treinos até nova vistoria.

Segundo noticia hoje o jornal especializado O Jogo na sequência de novas vistorias técnicas da Liga, "os relvados dos estádios de Marítimo, Belenenses e Boavista estão interditos a treinos".

Na notícia, divulgada há pouco, "no caso dos madeirenses, a interdição é válida até ao próximo jogo oficial - frente ao Moreirense, provisoriamente agendado para 7 de Março -, sendo que, quando ao Jamor e ao Bessa, não há especificações".

Já nos relvados dos estádios do Santa Clara e do Nacional, os plantéis "estão autorizados a realizarem apenas um treino semanal".

O tema da pobre qualidade dos relvados da I Liga tem sido um dos temas mais polémicos mais recentes, tendo inclusive resultado numa interdição total do relvado do Estádio Nacional, onde joga o Belenenses SAD, que depois foi levantada e onde se realizou o último jogo (frente ao CD Nacional) no estado em que as imagens demonstram.