Bombeiros e forças de segurança continuam a ser vacinados

Vários bombeiros da região e elementos das forças de segurança tomaram hoje a segunda dose da vacina contra a Covid-19, no âmbito do programa regional de vacinação contra a doença.

Os profissionais estão a ser vacinados no Madeira Tecnopolo, sendo que durante o dia de hoje estão previstas vacinar cerca de 350 pessoas.

Recorde-se também que pela terceira semana consecutiva mantém-se a campanha de vacinação contra a covid-19 nos concelhos. Estão a ser chamados para a vacinação utentes com mais de 80 anos e utentes com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos com patologia.

Hoje esta campanha decorre nos concelhos de São Vicente e Porto Moniz. Amanhã será a vez de Santana e Santa Cruz.

Segundo a Direcção Regional de Saúde, até ao dia 19 de Fevereiro foram administradas 17.521 vacinas contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira, desde o dia 31 de Dezembro de 2020. Do número total de vacinas já administradas, 12.262 correspondem a administração da primeira dose da vacina e 5259 foram da segunda dose da vacina.

Até à mesma data já tinham sido vacinados 709 profissionais afectos à área de Protecção Civil, Segurança e Serviços Críticos, sendo que a 123 já tinha sido administrada a segunda dose da vacina.