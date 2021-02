Formações de Atendimento ao Público e de Português para Estrangeiros no Porto Santo

A Associação de Indústria Comércio e Turismo do Porto Santo está a promover duas formações, durante o mês de Fevereiro, que serão ministradas pela formadora Dina de Vasconcelos.

A Formação de Atendimento ao Público é especialmente direccionada para profissionais que lidam com esta área, sendo que os conteúdos abordados deverão ter um reflexo expressivo no decorrer das práticas profissionais. Esta formação terá uma duração de 50 horas dividida em três módulos, com conteúdos teóricos diversificados e muitos exercícios práticos.

"Sendo o Porto Santo uma ilha turística, e que conta com os visitantes para manter a sua economia estável, é imprescindível que estes se sintam bem recebidos com um atendimento de excelência", considera a AICTPS.

Já as aulas de Português para Estrangeiros visam cidadãs e cidadãos que desejem ampliar o conhecimento do Português "como idioma do país onde escolheram viver, sendo necessário um mínimo conhecimento prévio da língua".

Esta formação também será dividida em três módulos, centrados na oralidade e na escrita, "facilitando assim a comunicação oral junto à comunidade e assegurando um melhor entendimento na leitura e na escrita".

Para se realizarem estas atividades é necessário um número mínimo de 5 elementos, tendo como máximo 12 para o Atendimento ao Público e um máximo de 10 para Português para Estrangeiros. Estarão disponíveis dois horários, um em regime laboral e outro em pós-laboral, que se realizarão consoante o número de elementos estipulados.

A previsão para o início é a partir do dia 22, em conformidade com o horário seleccionado. No entanto, as datas estão sujeitas a alterações, de acordo com as indicações da DGS e do GR, relativamente às medidas de combate à pandemia e às restrições daí resultantes.

Todos os interessados deverão contactar, através dos meios disponibilizados, para mais informações e onde irá ser fornecido o programa completo da formação.