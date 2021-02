Aluna de piano do Conservatório da Madeira alcança pódio em concurso internacional

Mafalda Ornelas, aluna do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, alcançou o pódio no II Concurso Internacional ‘Ca Nova’, Turquia - Ucrânia, obtendo o segundo lugar na sua categoria, revelou hoje o presidente da instituição numa nota remetida à imprensa.

A aluna de piano do 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista, Mafalda Ornelas, concorreu na categoria D, para jovens entre os 17 e os 19 anos, com ‘Cinco peças op. 75 ‘As Árvores’, de Jean Sibelius, tendo sido orientada pela professora Iryna Kózina.

Nesta categoria participaram outros 14 jovens, de um total de 130 participantes/conjuntos que integraram o concurso deste ano, principalmente oriundos da Ucrânia, Turquia, Azerbaijão, Rússia e China, sendo Mafalda a única representante de Portugal.

O Concurso Internacional ‘Ca Nova’, um dos vários concursos internacionais organizados pela Caspi Art Competitions, apresentou um formato à distância onde, através de uma plataforma, as provas foram realizadas em formato de vídeo. A sede da Caspi Art Competition é na Turquia mas teve, nesta edição, coprodução com a Filarmónica Regional da cidade de Mykolaiv, Ucrânia, cuja directora artística, Victoria Zhadko, é uma eminente maestrina ucraniana.

As categorias do concurso foram definidas em função das áreas artísticas, do tipo de apresentação e da idade dos participantes e o júri foi constituído por músicos eminentes de vários países, podendo participar no trabalho de júri alguns professores que tinham apresentado os seus alunos ao concurso.

Segundo o site da organização, este concurso pretende "abrir novos horizontes artísticos e incentivar a criar, a actuar e a surpreender". Acima de tudo, pretende "fazer uma ponte entre gerações, experiência profissional e o desejo dos jovens de alcançar a excelência na sua área". Abre espaço a artistas a solo, a grupos ou bandas, de todas as idades, nas áreas da música, dança, belas artes e fotografia.