Saiba como desinfetar o seu carro para reduzir o risco de exposição à COVID-19

Com a instalação da pandemia no mundo e nas nossas vidas, tivemos que nos adaptar à limpeza e desinfeção, principalmente das nossas mãos, das nossas casas e locais de trabalho. Contudo, existem outras áreas no nosso dia-a-dia que carecem da mesma limpeza e desinfeção, como os nossos carros, por exemplo.

Apesar de neste momento, muitos de nós estarmos a trabalhar a partir de casa, continuamos a utilizar o carro para darmos as nossas voltas, como ir ao supermercado, à farmácia ou ao médico.

Os nossos carros são muitos vezes locais sujos, simplesmente por serem muito manuseados e por várias pessoas do agregado familiar – podem ser inclusivamente um local de proliferação bacteriana. Pense um pouco: quantas vezes toca nos puxadores de portas, no volante, na manete de velocidades, no travão de mão, no rádio?

E apesar das probabilidades do vírus SARS-CoV-2 ser transmitido pelas superfícies ser extremamente baixa, as outras doenças e vírus não foram erradicados pelo aparecimento do COVID-19. Se há coisa que esta pandemia nos ensinou, é que não estávamos a efetuar bem a limpeza e nada ou pouco fazíamos em termos de desinfeção.

O VOLANTE É O SÍTIO MAIS SUJO DO CARRO

Além de ser a parte do carro mais manuseada, é o sítio onde os germes e as bactérias adoram proliferar. Grande parte dos volantes são compostos por materiais esponjosos, o que os torna muito mais atrativos para os bichinhos invisíveis. A limpeza do volante, seguida pela desinfeção com um produto desinfetante à base de álcool que não danifique superfícies é a maneira mais rápida, simples e segura de assegurar a não transmissão de doenças.

UTILIZE UM MULTIUSOS EM SPRAY OU APENAS ÁGUA E SABÃO

Os produtos multiusos tornaram-se os grandes aliados contra o vírus SARS-CoV-2. Os produtos de limpeza e desinfetantes podem ser utilizados na maior parte das superfícies no interior dos carros. Contudo, convém referir e salvaguardar que é imperativo seguir as instruções descritas no rótulo e principalmente, deixar o produto atuar. De nada serve limpar e desinfetar e pegar no carro de seguida, porque se perde o propósito do tempo de atuação dos produtos. Caso não tenha possibilidade de utilizar um produto multiusos desinfetante, pode sempre utilizar água e sabão, obviamente nunca em demasia para que não danifique os materiais. Também convém salvaguardar que os assentos do seu carro devem ser cuidadosamente manuseados. NUNCA utilize produtos com lixívia ou peróxido de hidrogénio em tecidos! Os assentos deverão ser limpos conforme as instruções do fabricante.

ECRÃS DIGITAIS E SUPERFÍCIES DE TOQUE FREQUENTE

Deve dar especial atenção aos ecrãs dos carros, quer seja do rádio, quer seja do painel de navegação. São ecrãs sensíveis, que deverão ser limpos com um pano microfibras, ou com uma toalhita suave adequada a ecrãs, de modo a não danificar a superfície dos mesmos.

As restantes superfícies de toque frequente do seu carro, como os puxadores de portas, a manete de velocidades, o travão de mão, as manivelas ou botões de abertura e fecho dos vidros, o espelho retrovisor, os cintos de segurança, os manípulos de controlo ao lado do volante e outros botões dentro do seu veículo devem ser limpos como o restante interior do seu carro e desinfetados com o mesmo produto de base alcoólica que não danifique superfícies.

Lembre-se que a própria chave do seu automóvel é considerada um objeto de toque frequente!

NÃO SE ESQUEÇA DE ASPIRAR

A limpeza do interior do seu carro vai libertar poeira, que é acumulada com o passar do tempo, principalmente vinda da rua e que passa pelo sistema de ventilação do seu veículo. Pode utilizar um pincel ou outra escova adequada para retirar o pó dos freios das condutas do ar condicionado, mas no final deve aspirar o seu carro, não só para limpá-lo, mas também para renovar o ar dentro do seu veículo, mantendo-o fresco.

