Sessões de hemato-oncologia no hospital aumentaram 41%. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Portal da transparência do SESARAM revela que, em 2020, ano marcado pela pandemia, a procura pelo serviço de urgência diminuiu 28% e que há mais utentes com médico de família nos centros de saúde. O número de camas para internamento subiu 11% e as cirurgias em lista de espera caíram para 19.794.

Bazuca europeia só dispara depois do Verão. Os primeiros 7 milhões de euros, dos 770 previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, deverão chegar à Madeira em Junho, com a reprogramação dos fundos comunitários. O adiantamento de 73 milhões, esperado por Pedro Calado, terá ‘luz verde’ só a partir de Outubro. Tudo para ler nesta edição.

Dois em três desempregados sem direito a subsídio. Há 5.791 beneficiários com Rendimento Social de Inserção na Região, mais 11% face a Janeiro de 2020. É outro dos assuntos em destaque no DIÁRIO desta quarta-feira.

Cafôfo espera consenso “robusto”. Proposta de alteração da Lei das Finanças Regionais é hoje entregue pelo PS no parlamento madeirense.

MP abre processo para afastar deputada municipal. Cátia Pestana arrisca perda de mandato. Câmara do Funchal em tribunal por estrangular entrada com obra da ciclovia. Outras das notícias em destaque nesta edição.