Taxa de abandono escolar precoce diminui na Madeira

Segundo a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), na Região Autónoma da Madeira (RAM), a taxa de abandono precoce de educação e formação de 2020 (expressa em média móvel de 3 anos) fixou-se em 11,2%, registando uma redução de 2,5 pontos percentuais (pp) face ao ano precedente.

"Esta variável tem diminuído continuamente desde 2013 (primeiro ano da série), ano no qual atingia 28,0%, sendo que em sete anos decresceu 16,8 p.p.. Não obstante a taxa de abandono precoce regional ser superior à nacional, observa-se uma convergência dos valores: enquanto em 2013, essa discrepância era de 7,2 p.p., em 2020 não ultrapassava os 0,8 p.p.", explica.

Além disso, refere que, em 2020, tal como nos sete anos anteriores, "a taxa em questão é maior para os homens (13,1%) do que para as mulheres (9,1%)".

No entanto, acrescenta, "a aproximação entre as duas taxas ao longo do período em análise é evidente, com o diferencial a passar de 16,5 p.p. em 2013 para 4,0 p.p. em 2020".