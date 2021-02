Alfredo Quintana sofre paragem cardiorrespiratória durante treino do FC Porto

O guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da selecção de Portugal, Alfredo Quintana, sofreu hoje uma "paragem cardiorrespiratória" durante o treino dos 'azuis e brancos', anunciou o clube.

"O atleta de andebol Alfredo Quintana sofreu durante o treino de hoje uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado", informaram os 'dragões' no seu site.

O FC Porto refere que actualizará a situação clínica do atleta de 32 anos "assim que houver novidades".