FC Porto vence Juventus de CR7

O FC Porto venceu a Juventus esta noite por 2-1, no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, numa partida onde o astro madeirense, Cristiano Ronaldo ficou em branco, e tendo rubricado uma exibição uns 'furos' abaixo do que tem sido normal.

Os minutos iniciais da primeira e da segunda parte foram determinantes para a formação orientada por Sérgio Conceição resolver o jogo a seu favor.

Mehdi Taremi logo ao minuto 2 apontou o primeiro golo da partida, enquanto Marega no primeiro minuto da segunda parte fazia o 2-0.

A Juventus ainda veio a reduzir a partida, com golo de Chiesa, ao minuto 82, um tento que acaba por ser importante para o jogo da segunda mão, em Turim.

O encontro da segunda mão está marcado para o próximo dia 9 de Março, em Itália.