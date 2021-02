Projecto incentiva jovens madeirenses a desligarem as tecnologias e a sentirem a Natureza

No decorrer do ano 2020 e primeiros meses do ano 2021 um grupo de cinco jovens madeirenses realizou o projecto iNature, ao abrigo do programa Erasmus + Juventude em Acção através do Corpo Europeu de Solidariedade. Cerca de 20 crianças e 10 jovens dos concelhos do Funchal e de Santa Cruz participaram neste projecto que foi dividido em seis sessões para as crianças e onze sessões para os jovens.

Um dos principais objectivos do iNature foi a implementação da ‘Forest School’ como metodologia de ensino não formal na Ilha da Madeira, um programa de educação holística, ao ar livre, onde as crianças, jovens e adultos têm um contacto directo com o exterior e as aprendizagens são feitas num contexto de floresta ou jardim e são realizadas através de experiências práticas e interações sociais com seus pares, juntamente com a orientação de um líder, que recebe formação para desempenhar esse papel.

Outros objectivos das iniciativas foram a sensibilização de crianças e jovens para a preservação da natureza, o combate às alterações climáticas e redução da utilização de plástico e a promoção de actividades de envolvimento de crianças e jovens com o meio natural como forma de potenciar aprendizagens, experiências únicas e desenvolver competências de auto-aprendizagem e também como factor de prevenção de comportamentos de risco da utilização da Internet e das novas tecnologias.

Apesar de todos os condicionalismos impostos pela pandemia, ao longo de meses foram desenvolvidas várias sessões na Natureza com o propósito de consciencializar o público-alvo da importância de se desligar das novas tecnologias e viver o “mundo lá fora”, ou de utilizá-las de forma responsável, como meio de pesquisa para temáticas que lhes suscitem curiosidade e não como algo que as vicia e afasta do mundo. Assim, a ideia foi colmatar problemáticas como o sedentarismo, a obesidade, a depressão e ansiedade infantil e o isolamento social, e ainda da necessidade de adoptar atitudes de preservação da natureza e de mudança de hábitos de vida de forma a realizar práticas mais sustentáveis para proteger o nosso planeta.

No exterior e com o lema "Faça chuva ou faça Sol encontramo-nos na Natureza", foram desenvolvidas diversas actividades de exploração de modo a cumprir os referidos objectivos, de que se destacam: com o apoio da empresa Freshbio, as crianças e jovens puseram as mãos na horta e ficaram a conhecer um pouco mais sobre a agricultura biológica; caminhada por uma levada da freguesia de São Gonçalo e recolha do lixo encontrado pelo caminho; os jovens e crianças foram apresentados ao Geocaching e encontraram a sua primeira cache; com o apoio da Associação Cantinho na Floresta foi dinamizado um workshop de produção de cosmética natural e ecológica; utilizaram materiais naturais e reutilizados para criar arte; manuseio de ferramentas para criar utensílios em madeira; prática de desportos radicais; e caminhada pelo Ribeiro Frio para observação e conhecimento de algumas aves da Região.

Numa parceria com a Associação Nuvem Aquarela as crianças puderam assistir à peça de teatro de fantoches "Vem ser Herói" sobre a reciclagem. “Urge, cada vez mais, a necessidade de aproveitarmos o que a Natureza nos proporciona e é urgente levar as crianças e jovens para a rua para explorarem o que as rodeia de forma a garantir a sua saúde física e psicológica”, concluem os promotores do projecto numa nota de resumo.