Capacidade de testagem na Madeira é “consistente e dinâmica", diz Governo

A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil (SRS) explica hoje, através de uma nota informativa, que a capacidade de testagem na Madeira “tem sido crescente, gradual e tem dado resposta a inúmeras necessidades que têm surgido”, sendo “consistente, dinâmica e proactiva”.

Segundo a manchete publicada hoje na edição impressa do DIÁRIO, a Madeira testa abaixo do recomendado, numa média de 1.500 testes por dia.

Região testa abaixo do recomendado O Laboratório do SESARAM fez, em média, desde o início de Dezembro, 1.500 testes por dia, um número muito inferior ao revelado publicamente pelo Governo Regional. Feitas as contas, a Região testa abaixo do recomendado, revela o DIÁRIO na notícia que faz manchete na edição impressa deste sábado, 16 de Fevereiro, dia em que houve mais 72 casos positivos de covid-19 na Madeira e 109 doentes recuperados.

Os números apontados pela SRS indicam que “a Madeira testa mais do que no Continente”, já que a Região tem “uma capacidade de testagem de 115.071,5 testes por 100 mil habitantes”, enquanto que no continente português a capacidade é de 75.435,0 testes por 100 mil habitantes.

De acordo com o gabinete do secretário Pedro Ramos, até ao dia 15 de Fevereiro, a Madeira realizou 292.659 testes PCR no Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da RAM

“A média de testes PCR realizados até à data tem oscilado e é dinâmica. Neste ano de actividade pandémica tivemos semanas em que a média foi inferior aos 1000 mil testes, noutras foram de 1500, outras superior a 2000 e temos ainda registos diários que apontam para um valor superior a 3000 testes/ dia, como aconteceu na semana do Natal.”, indica a SRS, explicando que a oscilação é justificada por vários fatores, entre os quais “a operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos, que representam cerca de 50% dos testes realizados até à data”.

A esta capacidade de testagem o SRS adiciona o número de testes rápidos realizados até à data que totaliza, “mais de 23 mil testes rápidos” realizados em instituições, escolas, corpos de bombeiros, Estabelecimento Prisional, entre outros, sem esquecer o número de testes realizados nos laboratórios no Continente português, que já ultrapassaram os 56 mil testes, desde o dia 1 de Julho até ao início de Fevereiro.